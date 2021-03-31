Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında, nereli, evli mi?

Berdan Mardini hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Boşanma süreciyle gündeme gelen Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler..

Şarkıcı Berdan Mardini, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Özel hayatı ve kariyerine dair bilgiler araştırılan Berdan Mardini, eşinden boşanmasıyla magazin gündemine geldi.

Berat Mardini ve Fatoş Mardini 2012 yılında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla dillere destan bir düğün yapmışlardı. Çift, boşanma kararı alarak yollarını ayırdı.

Vatandaşlar, Berdan Mardini kimdir? sorusunu araştırıyor. İşte Şarkıcı Berdan Mardini hakkında merak edilenler..

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi.

Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı.

Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır.

Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı.

Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yaptı.

BERDAN MARDİNİ EVLİ Mİ, BOŞANDI MI?

Fatoş Mardini Paris'te yaşarken şarkıcı Berdan Mardini ile tanışıp aşık oldu. 2012 yılında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla dillere destan bir düğün yaptılar.

Berdan Mardini 2010 yılında evlendiği Fatoş Mardini'den boşandı. Mardini'nin avukatının yaptığı açıklamada "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denildi.

FATOŞ MARDİNİ KİMDİR?

Fatoş Mardini Paris'te yaşarken şarkıcı Berdan Mardini ile tanışıp aşık oldu.

2012 yılında çok sayıda ünlü ismin katılımıyla dillere destan bir düğün yaptılar. Evlendikten sonra ise kocası Berdan Mardini'nin ' Eşim ayaklarımı yıkar, bana hizmet eder terliklerimi ayağıma getirir' sözleri ile sık sık gündeme geldi.