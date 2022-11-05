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    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı

    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı

    Spor yaparken ayna karşısında video çeken ünlü şarkıcı giydiği tayt ile sosyal medyada olay oldu. Şarkıcının yeni halini görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 18:39
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    Son zamanlarda sosyal medyayı daha sık kullanan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, son paylaşımıyla adından bir kez daha bahsettirdi.

    Spora verdiği önem ile göz önünde olan Mardini'nin taytla spor yaptığı anlar gündem oldu.

    Tayt giyip aynada video çekti

    Siyah tayt ve üzerine atlet giyen şarkıcı, ayna karşısına geçerek video çekti ve Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

    44 yaşındaki şarkıcıyı spor kıyafetleriyle ve yeni tarzıyla görenler inanamadı.

    Tayt giyen Berdan Mardini gündem oldu VİDEO

    Takipçileri 2'ye bölündü

    Mardini'nin paylaştığı görüntü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Bir kesim beğenirken, diğer bir kesim ise hoş karşılamadı...

    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı #1

    Berdan Mardini tayt giyip spor yaptığı anları sosyal medyada paylaştı #2


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