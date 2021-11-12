Beren Saat 'ütücü' diye burun kıvırdı! Kulüp dizisi Matilda rolünü Gökçe Bahadır'a kaptırdı

Netflix'in büyük ses getiren yeni dizisi Kulüp'te, Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat'e teklif edildiği ancak Saat'in rolü küçümseyip reddettiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü online dizi ve film izleme platformu Netflix'te yayınlanan ve oldukça beğenilen Türk dizisi Kulüp'ün başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alıyor.

Yönetmenliğini Seren Yüce ile Zeynep Günay Tan'ın üstlendiği Kulüp dizisi, İstanbul'un 1950'li yıllarında geçiyor.

Toplamda 10 bölümden oluşan dizide Musevi bir karakter olan Matilda'yı canlandıran Bahadır, performansıyla kendine hayran bırakıyor.

MATİLDA ROLÜNÜ ELİNİN TERSİYE İTTİ

Gökçe Bahadır'ın canlandırdığı Matilda rolünün ilk olarak Beren Saat'e teklif edildiği iddia edildi.

Posta'nın haberine göre, Beren Saat rolü, ''Ben gazinoda ütücüyü mü oynayacağım? Assolist oynamam lazım.'' diyerek reddetti.

ROLÜ GÖKÇE BAHADIR KAPTI

Rol bu sefer Gökçe Bahadır'a teklif edildi ve böylece Bahadır, dizinin Matilda'sı oldu.

Yayına girdiği andan bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam eden dizi, Netflix'in iddialı yerli yapımları arasında yerini aldı.

Büyük ilgi gören dizide Gökçe Bahadır, Matilda rolündeki performansıyla oyunculuğunu üst çıtalara taşıdı.

Yapım, sosyal medyada da büyük ses getirirken Beren Saat'in kararından pişman olup olmadığı ise merak konusu oldu.