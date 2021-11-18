Beren Saat'in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı

Kenan Doğulu ile evli olan ve uzun süredir ekranlarda yer almayan Beren Saat, eski sevgilisi ile gündeme geldi. Saat'in eski sevgilisini gören hayranları, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aşk-ı Memnu dizisi sayesinde dikkatleri üzerine çeken ve geniş kitlelere ulaşan Beren Saat, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Kenan Doğulu ile evli olan ve sık sık hakkında boşanma iddiası çıkan Beren, Neflix'te yer alan Atiye dizisiyle adından bir kez daha söz ettirmeyi başarmıştı.

Sosyal medyayı çok aktif kullanmayan ve basından uzak duran oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptırdığı dişleriyle gündeme geldi.

Oyuncunun hayranları bu konuda ikiye bölünürken, Saat'in eski aşkını görenler ise şoke oldu.

Beren Saat'in eski aşkının kendisi gibi ünlü bir isim olduğu ve ilişkilerinin bir dönemde damga vurduğu ortaya çıktı.

BEREN SAAT VE BÜLENT İNAL AŞKI

Ihlamurlar Altında dizisindeki rol arkadaşı Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Bülent İnal daha sonra kalbini Beren Saat'e kaptırdı.

Çiftin ilişkisi güzel giderken ani bir kararla ayrıldılar. İkilinin ayrılığı o dönem, Bülent İnal'ın kıskançlığına bağlandı.

Ancak İnal yaptığı açıklamada, "'Ayrıldığımız doğru ama iddialar asılsız. İlişkiler medenice bitebilir. Bunu başka nedenlere bağlamamak gerek.

Benim, Beren'in işine karışmam ve kıskançlık yapmam gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Beren Saat ise ayrılığı, "Aşkımız bitti" sözleriyle açıklamıştı.