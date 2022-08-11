Beren Saat'in yerine geçti! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri kim oldu?

Beren Saat'in yerine geçti! Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri kim oldu?

Kıvanç Tatlıtuğ'un Beren Saat ile başrolde olacağı Kral Kaybederse dizisinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Peki, Beren Saat'in yerine geçen o isim kim?

Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül'e hayat veren Beren Saat'le Kıvanç Tatlıtuğ, izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in, Aşk-ı Memnu dizisinde rol almalarının üstünden tam 11 yıl geçti.

Ünlü oyuncuların yıllar sonra yine aynı dizide rol alacağı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Çıkan iddialara göre, birçok kitabı dizi olan ve reyting rekorları kıran Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ''Kral Kaybederse'' adlı eserinin dizi olacağı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer alacağı Kral Kaybederse kadrosu için birçok iddia ortaya atıldı.

Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ'un partnerinin Beren Saat olacağı konuşulurken, gerçek bambaşka çıktı.

Kıvanç'ın yeni partneri kim?

Oya Doğan'ın haberine göre; Kral Kaybederse dizisinde yakışıklı oyuncunun partneri, Beren Saat değil Serenay Sarıkaya oldu.

Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya, ilk kez kamera karşısına geçmiş olacaklar.

Peki Kral Kaybederse konusu nedir, ne zaman başlayacak?

İşte detaylar...

Profesör Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hastasının hikayesini kaleme alarak piyasaya sunduğu Kral Kaybederse romanı, yeni sezonda Star TV'de dizi olarak ekrana gelecek.

Kral Kaybederse romanında, doruklardan aşağı inmeyeceğini sanan bir avcının avına av olup yuvarlanışını, kendini sevilmeyeceğine inandırmış mutsuz bir kadının da trajik hayatı içinde avken nasıl avcı olduğunu anlatıyor.