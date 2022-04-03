Bergen filmi hasılatı 150 milyona yaklaştı

Bergen, şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Bergen'in hayatının anlatıldığı film beyazperde yoğun ilgi gördü.

4 Mart’ta vizyona giren film gişede rekora doğru koşarken filmin hasılatına ve oyuncuların kazançlarına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

142 MİLYON HASILAT

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının şimdilik 40 milyon lira olduğu iddia edildi.