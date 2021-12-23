Bergen filminden ilk tanıtım geldi: Bergen'in tüm vücudu morluk içinde...

Bergen filminden ilk tanıtım geldi: Bergen'in tüm vücudu morluk içinde...

Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği Bergen karakterine hayat verdiği filmden, ilk tanıtım geldi. Yayınlanan tanıtımda; Bergen'in kaybettiği gözü ve kollarındaki morluklar dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu, yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filmi, 14 Ekim'de sete çıkmıştı.

"Acıların kadını" olarak bilinen ve oldukça zor bir hayat yaşayan Bergen'i, Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.

Farah Zeynep Abdullah bu rolden önce Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veriyor.

Eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatına dair çekilen filmden, ilk tanıtım ise bugün geldi.

Yayınlanan tanıtımda; Bergen'in sahneye hazırlandığı anlara yer verilirken, kaybettiği gözü dikkati çekti.

Sahneye beyaz bir kıyafet ile çıkan Bergen'in hazırlandığı sırada kollarındaki morluklar ise izleyenleri üzdü. İşte Bergen'in ilk tanıtımı...

Bergen ilk tanıtım VİDEO

BERGEN FİLMİ HAKKINDA

Bergen'in annesini Tilbe Saran, eşini Erdal Beşikçioğlu, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci'den oluşan Bergen filminde, Bergen'in ilk aşkı Abdullah'a ise yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen hayat verecek.