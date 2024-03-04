Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü? Bergen'in katili nerede, yaşıyor mu?

"Acıların Kadını" olarak tanınan Bergen'in hayatı sinemanın ardından televizyon ekranlarında.
Terk ettiği kocası Halis Serbet tarafından Kezzaplı saldırıya uğrayan Bergen, tek gözünü kaybetti.
Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen, eski eşi tarafından hayattan kopartıldı.
Bergen filmini izleyenler bazı sorulara yanıt arıyor.
Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü? Bergen'in katili nerede, hapiste mi, yaşıyor mu? İşte detaylar...
Bergen ne zaman öldü?
1989 yılında boşandığı eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürüldü ve Mersin Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Vefat ettiğinde henüz 30 yaşındaydı.
Bergen'in katili hapiste mi?
Halis Serbest 14 Ağustos 1989'da Bergen'i 6 kurşun ile öldürdü. 15 yıl hapis cezası ile yargılansa da aldığı ceza sadece 7 ay oldu. 7 ay hapis yatmasının ardından 1990 yılında serbest bırakıldı.
Halis Serbet yaşıyor mu 2024?
Adana'da doğduğu bilinen Halis Serbest, Kozan ilçesinde yaşamını sürdürüyor.