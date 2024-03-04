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Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü? Bergen'in katili nerede, yaşıyor mu?

Bergen ne zaman, kaç yaşında öldü? Bergen'in katili nerede, yaşıyor mu? Filmi televizyon ekranına gelen Bergen, izleyicilerin yeniden merak konusu oldu. Acıların Kadını olarak tanınan Bergen hakkında ölüm tarihi ve katiline dair detaylar araştırılıyor. Peki, Bergen ne zaman öldü? Bergen'i öldüren eşi yaşıyor mu? İşte bilgiler...