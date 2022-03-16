Petrol
103.06
3.15%
Euro
16.12
0.18%
Dolar
14.66
-0.27%
Altın
904.60
-0.16%
Borsa
2095
0.74%
Bitcoin
592.069
3.46%
BTXN Coin
39.13
1.50%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    Bergen ve Farah Zeynep arasındaki gerçek yürek sızlattı! Meğer 3 gün sonra...

    Beyazperdeye uyarlanan Bergen'in hayatını canlandıran Farah Zeynep Abdullah ve Belgin Sarılmışer'e dair ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bergen ve Farah Zeynep arasındaki gerçek yürek sızlattı! Meğer 3 gün sonra...

    "Acıların Kadını" Bergen, günlerdir Türkiye'nin gündeminde...

    Özel hayatı ve müzik kariyeri sinemaya taşınan arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hikayesi, vizyonda rekorlara imza attı.

    Başrolü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği “Bergen” filmine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

    Farah Zeynep Abdullah, Bergen'e benzerliği, duygu yüklü performansı ve  söylediği şarkılar ile beğeni topladı.

    Filmin ardından Bergen'in ölümüne dair de aramalar da arttı.

    Bergen, eski eşi ve katili tarafından hayattan kopartılmıştı. 1989 yılında vefat eden Bergen ve Farah Zeynep hakkındaki bir gerçek, izleyicilerin dikkatini çekti.

    BİRİ ÖLDÜ, BİRİ DOĞDU

    Farah Zeynep Abdullah, 14 Ağustos 1989 tarihinde 30 yaşında hayata gözlerini yuman Bergen'den yalnızca 3 gün sonra dünyaya geldi.

    17 Ağustos 1989 doğumlu olan Farah Zeynep ve Bergen hakkındaki bu detay, farkedenlerin yüreğini burktu.

    Bergen ve Farah Zeynep arasındaki gerçek yürek sızlattı! Meğer 3 gün sonra... #1

    Bergen ve Farah Zeynep arasındaki gerçek yürek sızlattı! Meğer 3 gün sonra... #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü
    Medya

    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı
    Gündem

    NASA astronotları uzay yürüyüşüne başladı

    Görüş Bildir