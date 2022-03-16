Bergen ve Farah Zeynep arasındaki gerçek yürek sızlattı! Meğer 3 gün sonra...

Beyazperdeye uyarlanan Bergen'in hayatını canlandıran Farah Zeynep Abdullah ve Belgin Sarılmışer'e dair ortaya çıkan bir detay, herkesi şaşırttı.

"Acıların Kadını" Bergen, günlerdir Türkiye'nin gündeminde...

Özel hayatı ve müzik kariyeri sinemaya taşınan arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hikayesi, vizyonda rekorlara imza attı.

Başrolü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği “Bergen” filmine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen'e benzerliği, duygu yüklü performansı ve söylediği şarkılar ile beğeni topladı.

Filmin ardından Bergen'in ölümüne dair de aramalar da arttı.

Bergen, eski eşi ve katili tarafından hayattan kopartılmıştı. 1989 yılında vefat eden Bergen ve Farah Zeynep hakkındaki bir gerçek, izleyicilerin dikkatini çekti.

BİRİ ÖLDÜ, BİRİ DOĞDU

Farah Zeynep Abdullah, 14 Ağustos 1989 tarihinde 30 yaşında hayata gözlerini yuman Bergen'den yalnızca 3 gün sonra dünyaya geldi.

17 Ağustos 1989 doğumlu olan Farah Zeynep ve Bergen hakkındaki bu detay, farkedenlerin yüreğini burktu.