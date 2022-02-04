Bergen'den yeni fragman: En büyük aşkı ve katiliyle ilk kez göz göze geldiği an...

Bergen'den yeni fragman: En büyük aşkı ve katiliyle ilk kez göz göze geldiği an...

Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen karakterine hayat verdiği filmden ilk fragman geldi. Fragmanda Bergin'in Halis Serbest ile ilk tanışma anları ve gözünü kaybettiği olaylar yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay'ın oturduğu, yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filmi, 14 Ekim'de sete çıktı.

Yılan hikayesine dönen başrol oyunu konusu çözülürken, Bergen'e başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah hayat verdi.

"Acıların kadını" olarak bilinen ve oldukça zor bir hayat yaşayan Bergen'in aşık olduğu ve katili olan Halis Serbest'i ise Erdal Beşikçioğlu oynadı.

Filmin vizyon tarihi 4 Mart 2022 olarak açıklanırken, yeni ve uzun fragmanı bugün Youtube üzerinden yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Bergen'in annesi ile yeni bir hayat başlamak için şehir değiştirdiği ve müziğe olan aşkı yer aldı.

Şarkı söylemeyi çok istediği görülen Bergen, annesi ve okulu arasında kaldı. Bir seçim yapmak zorunda olan Bergen'in hayat verdiği sahneleri tercih ettiği görüldü.

Sahne aldığı sırada en büyük aşkı ve katili Halis Serbest'le tanışan Bergen'in yaşadığı acılar ve başına gelen olaylar, yine fragmanda yer aldı. İşte Bergen'in yeni fragmanı...

Bergen Fragman VİDEO