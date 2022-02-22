'Bergen'e Saygı' albümü geliyor: Kim, hangi şarkıyı söyleyecek...

'Bergen'e Saygı' albümü geliyor: Kim, hangi şarkıyı söyleyecek...

"Acıların Kadını" Bergen'in hayatı beyazperdeye uyarlanırken bir yandan da saygı albümü hayata geçiriliyor. Albümde yer alacak isimler ise netleşmeye başladı. İşte Bergen albümü şarkıları...

Bergen’in hayatını konu alan film için geri sayım başladı.

Ünlü sanatçıyı Farah Zeynep Abdullah’ın, onu öldüren eski eşi Halis Serbest’i ise Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı “Bergen”, 4 Mart’ta vizyona girecek.

Eşi tarafından yüzüne kezzap atılan ve öldürülen "Acıların Kadını" olarak da bilinen sanatçıya albüm hazırlıkları sürüyor.

Hayatının konu alındığı Bergen filminden önce yayında olacak olan albümde yer alacak isimler ve söyleyecekleri şarkılar belli oldu.

Bergen’in şarkılarını müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağı saygı albümü, şubat sonunda dinleyicilerle buluşacak.

Peki Bergen albümünde kimler var? Hangi sanatçı hangi Bergen şarkısını söyleyecek? İşte ayrıntılar...

BERGEN ALBÜMÜNDE KİMLER OLACAK?

Albümde yer alacak isimler ve okuyacakları şarkılar sırasıyla şöyle olacak.

- Melike Şahin "Kader Diyemezsin"

- Melek Mosso "Yıllar Affetmez"

- Ceylan Ertem "Benim İçin Üzülme"

- Jehan Barbur "Sabır Ver"

- Derya Uluğ "Canım Dediklerim"

- Gülşen "Sen Affetsen Ben Affetmem"

Albümde ayrıca; Demet Akalın, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, Simge Sağın ve Aleyna Tilki gibi isimlerin de yer alacağı öne sürüldü.