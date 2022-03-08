Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın eski aşkına bakın! O isim Çok Güzel Hareketler'de kırıp geçiriyor

Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'ın eski aşkına bakın! O isim Çok Güzel Hareketler'de kırıp geçiriyor

Bergen filminde Bergen'e hayat veren Farah Zeynep Abdullah, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Abdullah'ın bir dönem Çok Güzel Hareketler'in yıldızıyla aşk yaşadığını ilk kez öğrenenler şoke oldu.

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı, "Acıların Kadını" olarak tanınan Bergen Sarılmışer'in hayatını anlatan Bergen filmi, büyük ses getirdi.

1989 yılında eski kocası tarafından vurularak öldürülen Bergen'in çocukluğu, gençliği, yaşadıkları, acıları Farah Zeynep Abdullah'ın performansı ile izleyicilerle buluştu.

Kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini almayı başaran filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmiyle izleyici karşısına çıkan Abdullah, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Sık sık açıklamaları ve özel hayatıyla gündeme gelen Abdullah'ın kameralar ardındaki yaşamı merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun eski sevgilisinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ İÇİN OKULUNU DONDURDU

1989 yılında İstanbul Beşiktaş'ta Irak Türkmeni bir baba ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Farah Zeynep Abdullah, İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde eğitim gördü.

Daha sonra babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşınmak zorunda kalan Farah Zeynep Abdullah, İngiltere'de üniversite öğrencisiyken Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinden teklif aldı.

Okulunu dondurarak Türkiye'ye dönen Abdullah, diziye ikinci sezonda veda edip İngiltere'ye döndü ve yarım bıraktığı okulunu tamamladı.

BERGEN'E BERGEN'DEN DAHA ÇOK BENZEDİ

Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar gibi yapımlarda rol alan Farah Zeynep Abdullah, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Unutursam Fısılda, Ekşi Elmalar, Arif v 216, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerde rol alan Farah Zeynep, Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle büyük beğeni topladı.

Şimdilerde Bergen filminde arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'e hayat veren Abdullah, oyunculuğu ve Bergen'e olan benzerliğiyle izleyiciden tam puan aldı. İzleyiciler, Bergen'e Bergen'den daha çok benzediğini dile getirdi.

ESER YENENLER İLE AŞK YAŞADI

Özel hayatıyla da adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın ilk magazinel aşkını görenler şaşıp kaldı.

Farah Zeynep, henüz kariyerinin başındayken Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı.

Birlikte görüntülenmekten kaçmayan çift, sık sık magazincilere mutluluk pozları veriyordu. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, 3 yılın sonunda ani bir kararla yollarını ayırdı.

Eser Yenenler, ''3 yıl çok güzel bir ilişki yaşadık. Ancak yoğun iş temposu ve araya giren mesafeler maalesef aşkımızı bitirdi.'' ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, Eser Yenenler'den sonra meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar ile uzun soluklu bir ilişki yaşadı.

Sonrasında Reynmen ve Doğu Demirkol gibi isimlerle birlikte anılan Abdullah'ın bilinen son ilişkisi DJ Artz ile oldu. Yakın zaman önce ayrılan ikili, Instagram'da birlikte yer aldıkları bütün kareleri silmişlerdi.

Eser Yenenler ise şimdilerde Berfu Yenenler ile mutluluk bir evlilik sürdürüyor.