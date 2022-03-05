Bergen'in çocuğu var mı? Öz ablasından açıklama...

Bergen'in çocuğu var mı? Öz ablasından açıklama...

Kocası Halis Serbest tarafından kezzaplı saldırıya uğrayan ve ardından kurşuna dizilen Bergen'in hayatını izleyenler, çocuğu olup olmadığını merak ediyor. Peki Bergen'in çocuğu var mı?

Acıların Kadını olarak tanıdığımız Bergen, yürek sızlatan şarkıları ile bugün hala kulaklarda...

Aradan geçen yıllara rağmen, trajik bir hikâye ile sevenlerinin kalbinde hala bir yara olan Bergen'in hayatı sinemaya uyarlandı.

Bergen filmini izleyenler, ardından hakkında merak edilenleri araştırıyor.

Bergen'e dair araştırılan konulardan biri de çocuk sahibi olup olmadığı.

Peki Bergen'in çocuğu var mı? İşte ailesinden gelen o yanıt...

"BERGEN ANNE OLMADI"

30 yaşında hayata veda eden "Arabesk Kraliçesi", "Güzeller güzeli", "Acıların Kadını" Bergen, annelik duygusunu tadamadı.

Bergen'in ablası Hatice Vargı, verdiği bir röportajda Bergen'in çocuğu hakkındaki iddialarına şu sözlerle açıklık getirmişti.

"Abla doktordan geliyorum yine, doktorun verdiği ilaç geri tepti" derdi. Yani kabul etmiyordu vücudu. Çocuğu olsun diye çok uğraştı ama maalesef olmadı. Her gece ağlardı. Bütün bu acılar yetmezmiş gibi rahim kanseri oldu, ameliyat oldu ve çocuğu olma şansını kaybetti..

Bir hayranı "Oğluyum" diye ortaya çıktı ve herkes buna inandı. İnternette var olan fotoğraflarda kızı olarak bilinen kişi Cemile Ablam'ın kızı Esra'dır."