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    Bergen'in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak

    Pandemi nedeniyle bir süredir çekimleri ertelenen Bergen filminin oyuncu kadrosu belli olmaya devam ediyor. Farah Zeynep ve Erdal Beşikçioğlu'nun ardından Tilbe Saran da ekibe dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 16:02
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    Bergen'in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak

    "Acıların Kadını" olarak tanınan Bergen'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. Sete çıkmaya gün sayan ekibin kadrosu da iyice netleşti.

    Bergen karakterini Masumlar Apartmanı dizisinde izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde, Bergen’in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son veren katili Halis Serbest'i ise ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu canlandıracak.

    BERGEN'İN ANNESİ ROLÜ

    Filmin kadrosuna son olarak katil Halis Serbest tarafından kızı Bergen ile birlikte katledilen anne Sabahat Çakır rolünü canlandırmak üzere deneyimli oyuncu Tilbe Saran katıldı.

    Bergen in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak #1

    ABİSİ VE ABLASI DA BELLİ OLDU

    Filmde Bergen’in küçük abisi Muhittin’i son olarak final yapmaya hazırlanan Kazara Aşk’ta Levent karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağdaş Tekin canlandıracak.

    Bergen’in ablası Mukadder’e Damla Cercisoğlu hayat verecek.

    Bergen in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak #2

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