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Bergen'in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak

Bergen'in kadrosu netleşiyor! Usta isim annesini oynayacak

Pandemi nedeniyle bir süredir çekimleri ertelenen Bergen filminin oyuncu kadrosu belli olmaya devam ediyor. Farah Zeynep ve Erdal Beşikçioğlu'nun ardından Tilbe Saran da ekibe dahil oldu.