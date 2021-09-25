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    Bergen'in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen'in ilk aşkına hayat verecek

    Pandemi nedeniyle çekimleri bir süredir ertelenen Bergen filminin oyuncu kadrosu tamamlandı. Merakla beklenen filmin kadrosuna son olarak Bergen'in ilk aşkı rolüyle Ahmet Kayakesen dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 25.09.2021 - 17:28
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    Bergen'in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen'in ilk aşkına hayat verecek

    "Acıların Kadını" olarak tanınan, önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı beyazperdeye taşınıyor.

    Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filmi, 14 Ekim'de sete çıkmaya hazırlanıyor.

    Bergen karakterini Masumlar Apartmanı dizisinde izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde, Bergen sadece kurban değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

    Bergen'in annesini Tilbe Saran, eşini Erdal Beşikçioğlu, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

    İLK AŞKI DA BELLİ OLDU

    Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci'den oluşan Bergen filminde, Bergen'in ilk aşkı Abdullah'a ise yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen hayat verecek.

    Bergen in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen in ilk aşkına hayat verecek #1

    Bergen in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen in ilk aşkına hayat verecek #2

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