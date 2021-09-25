- Haberler
- Medya Haberleri
- Bergen'in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen'in ilk aşkına hayat verecek
Bergen'in kadrosu tamamlandı! O isim Bergen'in ilk aşkına hayat verecek
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 17:24
- Güncelleme : 25.09.2021 - 17:28
"Acıların Kadını" olarak tanınan, önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen'in hayatı beyazperdeye taşınıyor.
Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın, yapımcılığını Mine Şengöz'ün üstlendiği, senaryosunu ise Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı Bergen filmi, 14 Ekim'de sete çıkmaya hazırlanıyor.
Bergen karakterini Masumlar Apartmanı dizisinde izlediğimiz Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı filmde, Bergen sadece kurban değil, müzisyen yönüyle öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.
Bergen'in annesini Tilbe Saran, eşini Erdal Beşikçioğlu, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.
İLK AŞKI DA BELLİ OLDU
Danışman kadrosu; sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci'den oluşan Bergen filminde, Bergen'in ilk aşkı Abdullah'a ise yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen hayat verecek.