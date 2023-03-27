Bergen'in yüzüne kezzap atılmadan önceki hali büyüledi! Gören bakmalara doyamadı: "Çok yazık" Acıların kadını olarak bilinen Bergen'in yüzüne kezzap atılmadan önceki kareleri, görenleri hayran bıraktı. Kezzap sonucu tek göüzünü kaybeden Bergen'in hayatı yıllar sonra film oldu ve şarkıcıyı başarılı isim Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.

15 Temmuz 1959 yılında Mersin'de dünyaya gelen Bergen, Acıların Kadını olarak hafızalara kazındı.

Sesinin güzelliğinin farkında olan ve en büyük hayali sahneye çıkmak olan Bergen, yaşadığı zorlukları şarkılarında anlattı.

Büyük bir aşkla evlendiği eşi Halis Serbest tarafından defalarca şiddete maruz kalan Bergen'in yüzüne kezzap atıldı.

İzmir'de çalışılırken kocasının yüzüne kezzap attırmasıyla gözünü kaybeden Bergen, sahnelere bir süre ara verdi.

İstanbul'da dönen Bergen, hapse giren kocasını ziyaret etti ve ona sık sık para götürdü. Bu aşk bitmemişti yani.

Yeniden bir araya gelen ikili yapamadı ve boşandı. Ancak Bergen'in yaşadıkları bu kadarla sınırlı kalmadı.

Bergeni 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

Bergen'den geriye fotoğrafları kaldı

Bergen'in filmi yıllar sonra yapıldı ve şarkıcıya Farah Zeynep Abdullah hayat verdi.Film, gişede rekor kırdı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzemesi ve sesi filmin kalitesini artırdı.Yıllardır gündemden düşmeyen Bergen, filmiyle bir kez daha gündeme geldi.

Gözünü kaybettikten sonra saçlarıyla kapatan ve bu şekilde sahneye çıkan Bergen'in kezzap atılmadan önceki karesi ise büyüledi.

Bergen'in güzelliğini görenler, "Çok yazık olmuş" yorumları yaptı.