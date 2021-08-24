Bergüzar Korel açtı ağzını yumdu gözünü: Mesafesiz sohbetler

Kendisi ve eşi hakkında yapılan yorumlara isyan eden Bergüzar Korel, "Son zamanlarda gördüğüm en net şey mesafesizlik ve cüret. Bitmiyor bu cüretkar ve son derece mesafesiz sohbetler" dedi.

Ali ve Han adında iki çocuğu olan ve Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, şu sıralar 3. kez anne olmaya hazırlanıyor.

Yeniden anne olmak için gün sayan Korel, bir kız bebek dünyaya getirecek.

Hep bir kızı olmasını istediğini söyleyen ve adını Leyla koymaya hazırlanan Korel, sosyal medyadan sitem dolu bir mesaj yayınladı.

Kendisi ve eşine yapılan yorumlar karşısında isyan eden oyuncu, "Son zamanlarda gördüğüm en net şey mesafesizlik ve cüret." dedi.

HAMİLELİĞİ HAKKINDA GELEN YORUMLAR ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bergüzar Korel açıklamasında "Son zamanlarda gördüğüm en net şey mesafesizlik ve cüret." dedi.

Açıklamasına devam eden Korel "Ne zaman görsem hamilesin haha, artık durmayı düşünüyor musun, bir kız doğuramadın, çok şükür becerdin, oyunculuğu bıraktın tabii çalışamazsın ki...

Ya da eşime ooo bu ne hal Halit Bey siz mi doğuracaksınız, yandın tabii sen şimdi hayatın bitti, sütü ne yapacaksınız şimdi diğeri emmek ister eyvah eyvah" gibi kendisine gelen soruları sıralayarak isyan etti.

Bergüzar Korel açıklamasının sonunda ise "Bitmiyor bu cüretkar ve son derece mesafesiz sohbetler." dedi.