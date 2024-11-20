Bergüzar Korel kimdir, kimin kızı? Bergüzar Korel'in annesi ve babası kimdir?

Yağmur Dinç

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1998 yılında ilk rolün alan Bergüzar Korel, bugüne kadar birçok başarılı yapıma imza attı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Korel için aslında bu bir tesadüf değildi.

O, zaten böyle bir dünyanın içine doğmuştu.

Bergüzar Korel'in anne ve babası Türk sinemasının tanıdık yüzleriydi.

Yine de, tırnaklarıyla kazıyarak kariyerini inşa eden Bergüzar Korel, şimdilerde Annem Ankara dizisiyle adından söz ettiriyor.

Bergüzar Korel'in kimin kızı olduğu da sık sık merak konusu oluyor.

BERGÜZAR KOREL'İN ANNE VE BABASI

Asıl adı Bergüzar Gökçe Korel olan ünlü oyuncu; Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Sayısız sinema filminde boy gösteren Tanju Korel, kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile 1974'te evlendi.

İki oyuncu 1967 yılında Gültekin adlı filmin çekimi sırasında tanıştılar. Önce dostluk arkadaşlık çerçevesinde başlayan ilişki daha sonra aşka dönüştü.

21 Eylül 2005 tarihinde 60 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle ölen Korel, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

Hülya Darcan ise şimdilerde 73 yaşında...