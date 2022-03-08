Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Şimdiden bir hayli karizmatik...

Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Şimdiden bir hayli karizmatik...

Geçtiğimiz aylarda kızı Leyla'yı kucağına alan Bergüzar Korel, oğlu Han'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medyadan oğlu ile paylaşım yapan güzel oyuncuya "Maşallah" tarzında birçok yorum geldi.

2009 yılında Halit Ergenç ile hayatını birleştiren Bergüzar Korel, 3. çocuğunu geçtiğimiz aylarda kucağına aldı.

Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan ve şu sıralar Londra'ya taşınacakları konuşulan Korel, sosyal medyasını aktif kullanmaya çalışan isimlerden birisi.

Çocuklarıyla paylaştığı keyifli anları ve kendisine ait özel anları yayınlayan Korel, Ali ya da Han'a dair paylaşım yapmıyor.

Çocuklarının yüzünü göstermekten kaçınan, Leyla'yı bile doğduğunda paylaşmayan Korel; bu ayrıntılara dikkat ediyor.

Çocuklarıyla birlikte basına pek fazla yakalanmayan ünlü isim, iki numarası olan Han'ın doğum gününü kutladı.

3 çocuğu olan Bergüzar Korel, oğluna içinden gelenleri yazdı ve ünlü isimlerden beğeni topladı.

Korel'in oğlu Han için yazdıklarına birçok yorum gelirken, Han'ın büyüdüğü ve şimdiden bir hayli yakışıklı olduğu fark edildi.

BERGÜZAR KOREL'DEN HAN2LI PAYLAŞIM

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel ilk kez küçük oğlunu paylaştı. Güzel oyuncu Korel, oğlu Han ile paylaştığı karesiyle takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. Ünü oyuncu herkes tarafından beğenilen paylaşımına şu ifadeleri düştü;

"Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki. Sarıldığımda karnım açken doyuyor, Öptüğümde, sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.

Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun.

Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık, gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye. İyi ki doğdun can Han’ım..."

Merve Dizdar, Esra Erol gibi ünlü isimler bu paylaşıma beğeni yağdırdı.