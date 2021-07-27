Bergüzar Korel sitem etti! Çocuklarımın fotoğraflarını çekenler...

Şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, çocuklarının izinsiz fotoğraflarını çekenlere tepki gösterdi. Korel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Ali ve Han'ın ardından bir kız annesi olmaya hazırlanan Korel, gözlerden uzak sakin bir tatili tercih etti.

Eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Korel, doğumdan önce denize girip bolca güneşleniyor.

Çocuklarıyla zaman zaman plaja giden Korel, Ali ve Han'ın fotoğraflarının çekilmesine ise tepki gösterdi.

"BUNA HAKKINIZ YOK"

Eşi ve kendi fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan, çocuklarını ise sosyal medyadan uzak tutan Bergüzar Korel, gittikleri plajda Ali ve Han’ın özel anlarını izinsiz çeken vatandaşlara isyan etti. Instagram'dan paylaşım yapan Korel, kendilerine anlayış gösteren ve çocuklarının fotoğraflarını çekmeyen basın mensuplarına ise teşekkür etti.

Hiçbir çocuğun fotoğrafının ve videosunun izinsiz çekilemeyeceğinin altını çizen ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan birçok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize.

Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalara inanın anlamıyorum.

Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki, ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık."