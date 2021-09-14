Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'ten bebek anlaşması! Sosyal medyanın dilinde

Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çiftinin anlaşma yaptığı öğrenildi. Yapılan bebek anlaşmasına göre ikili aynı anda çalışmayacak.

Ali ve Han adında iki çocuğu olan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Kız bekleyen ve adını Leyla koyacaklarını açıklayan çift, gün saymaya başladı bile...

Halit Ergenç çok fazla ortalarda gözükmezken, Bergüzar Korel hamileliği ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde Halit Ergenç ile birlikte poz veren Korel gönderisine, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" notunu düştü.

Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İkiliden yeni bir hamle daha gelirken, yaptıkları bebek anlaşması sosyal medyanın diline düştü.

HALİT-BERGÜZAR ERGENÇ ÇİFTİNDEN BEBEK ANLAŞMASI

TV8'de ekrana gelen 2.Sayfa'nın haberine göre; Halit Ergenç ve Bergüzar Korel bebek sözleşmesi yaptı.

Anlaşmaya göre ünlü çift aynı anda çalışmayacak. Biri dizi setlerinde koştururken diğeri evde oturup çocuk bakacak.

OLUMSUZ YORUMLARA İSYAN ETTİ

Bergüzar Korel hamileliği hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"Yolda yürürken hiç tanımadığım insanların 3. bebeğime hamile olduğum için güya kendilerince tatlış ama son derece alaycı yaptıkları yorumlardan hoşlanmıyorum. Ne zaman görsem hamilesin hahaha.

Artık durmayı düşünüyor musun? Bir kız doğuramadın. Normal mi yapacaksın yine? Dördüncü ne zaman? Nasıl vereceksin bu kiloları? Bitmiyor bu cüretkar ve son derece mesafesiz sohbetler…"