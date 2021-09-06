Bergüzar Korel'e oğlu Ali'den onay çıkmadı: Benimle idare edeceksiniz..

Bergüzar Korel bugün yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin bir açıklama yaparak, "Umarım çocuklarımız için tüm önlemlerin alındığı, sağlıklı, verimli, mutlu bir eğitim-öğretim yılı olur" dedi.

Ali ve Han adında iki oğlu olan ve Halit Ergenç ile devam eden mutlu evliliğini Leyla isimli 3. bebeği ile taçlandırmaya hazırlanan Bergüzar Korel, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Sosyal medyadan kendisi ve zaman zaman oğlu Han ile ilgili bilgiler paylaşan Korel, Ali'yi ise göstermeyi tercih etmiyor.

Bugün başlayan yüz yüze eğitim için çocuklara başarı dileyen oyuncu, fotoğraf için oğlu Ali'den izin çıkmadığını belirtti.

Ali'nin fotoğrafını paylaşmayan Korel, kendi çocukluk fotoğrafını paylaşan fan sayfasından alıp, "Ali'den fotoğraf için izin çıkmadı, bununla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok." dedi.

"OKUL DÜNYANIN EN EĞLENCELİ YERİ"

Bergüzar Korel hikayede paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü;

"Bu çantam ve beslenmeme o kadar bayılıyordum ki. Korkusunu bile hatırlıyorum. 1. sınıfın ilk günü, aşırı mutluyum.

Çünkü sosyallik ve çok arkadaş. Ağlayanları asla anlamamıştım. Okul dünyanın en eğlenceli yeriydi."





"BUGÜN OKULUN İLK GÜNÜ"

"Ali'den fotoğraf için izin çıkmadı, bununla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bugün okulun ilk günü. Umarım çocuklarımız için tüm önlemlerin alındığı, sağlıklı, verimli, mutlu bir eğitim-öğretim yılı olur. Biz sabaha kadar heyecandan uyuyamadık. Yetişkinler olarak bize çok iş düşüyor.

Hepimiz kendi çocuklarımız kadar diğer çocuklarımıza karşı sorumluyuz. Ne yapmamız gerektiğini 1,5 yılda öğrendiğimizi düşünüyorum arttık. O zaman haydi anneler bir kahve.. "