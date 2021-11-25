Bergüzar Korel'in eski aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri mest etti

Bir dönem Bergüzar Korel'le birlikte olan Tan Sağtürk'ün Rus eşi Alona Ataberk, görenleri büyüledi. Aile hayatı ile herkesin beğenisini kazanan Tan Sağtürk, eşinin güzelliği ile gündeme geldi.

Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne oldu.

Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan ve mutlu bir evlilik sürdüren Korel, bir dönem Tan Sağtürk ile beraberdi.

Aşk yaşadıkları dönem herkesin ilgisini çeken çiftin, nikah masasına oturması bekleniyordu.

Ancak bu güzel giden ve herkes tarafından kıskanılan ilişki, ani bir kararla sona erdi. İkilinin neden ayrıldığı bilinmezken, "ihanet" iddiaları gündeme gelmişti.

İkilinin ayrılık kararı o dönem herkesi üzerken, Tan Sağtürk 2009 yılında Rus sevgilisi Alona Ataberk ile evlendi.

TAN SAĞTÜRK'ÜN GÜZELLER GÜZELİ RUS EŞİ

Tan Sağtürk ve Alona Ataberk'in evliliğinden 2 çocuk dünyaya geldi.

Alona Ataberk, Romantika müzikalinde oynamak için Türkiye'ye gelmiş ve Tan Sağtürk ile tanışmıştı. Boşandıktan sonra Tan Sağtürk ile evlenen Alona, bir dönem tercümanlık yaptı.

Ünlü çiftin, Ada ve Teo adında iki çocuğu bulunurken, aile pozları ise herkesin hem dikkatini çekiyor hem de beğenisini kazanıyor.