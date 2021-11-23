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    Bergüzar Korel'in gözlerden uzak tuttuğu çocukları

    Geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini kucağını alan Bergüzar Korel, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Fotoğraflarının çekilmesine karşı olan Korel, kendisi paylaşmayı bile tercih etmiyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 20:58
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 21:18
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    Bergüzar Korel'in gözlerden uzak tuttuğu çocukları

    Halit Ergenç'le olan evliliğini 3 çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, aile hayatını gözlerden uzak tutmayı seviyor.

    Çocuklarına Ali, Han ve Leyla adını veren Korel, çocuklarının fotoğraflarının çekilmesini bile istemiyor.

    Bu durumdan rahatsız olan Bergüzar Korel, yaz aylarında sosyal medyadan bir açıklama yapmış ve gizlice fotoğraf çekilmemesini rica etmişti.

    Ancak zaman zaman çocuklarıyla dışarı çıkan Korel, gazeteciler tarafından görüntülenmekten kaçınamadı.

    Uzaktan bile olsa çocuklarının bazı kareleri basına yansırken, oyuncunun kendisinin en zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

    BERGÜZAR KOREL'İN ÇOCUKLARI

    Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz günler kızı Leyla'yı kucağına aldı. Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu, çocuklarını magazin basınından uzak tutuyor.

    Aile hayatını çok fazla sosyal medya hesabından paylaşmak istemeyen oyuncu, sadece iş hayatıyla gündeme geliyor.

    Zaman zaman anneliğine dair deneyimlerini paylaşan oyuncu, çocuklarını paylaşmamasına rağmen yeni doğum yapan annelere bazı tavsiyeler veriyor.

    Bergüzar Korel in gözlerden uzak tuttuğu çocukları #1

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    Bergüzar Korel in gözlerden uzak tuttuğu çocukları #5

    Bergüzar Korel in gözlerden uzak tuttuğu çocukları #6

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