Berk Atan kimdir? Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'ın biyografisi..

Oyuncu Berk Atan'ın sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddiaların akabinde oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Güneşin Kızları dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Berk Atan, TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ile seyircisinin karşısına çıktı.

Oynadığı dizide Gülsim Ali ile başrolü paylaşan genç oyuncu, son zamanlarda aşk hayatıyla gündeme gelmeye başladı.

Genç oyuncunun sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ve birlikte Alaçatı'da tatil yaptıkları iddia edildi.

Bu gelişmelerle birlikte Atan'ın hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlarken, "Berk Atan kimdir? Selin Yağcıoğlu ile aşk mı yaşıyor?" soruları gündeme geldi.

SELİN YAĞCIOĞLU VE BERK ATAN AŞK MI YAŞIYOR?

Oyuncu Berk Atan'ın Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddia edilirken, çiftin önceki akşam Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla otururken görüldüğü belirtildi.

BERK ATAN KİMDİR?

26 Ekim 1991 yılında İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Berk Atan, 2012 Best Model of Turkey birincisi seçildikten sonra dikkatleri üzerine çekti. Model ve oyuncu olan Berk Atan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nde eğitimini sürdürmektedir.

Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım atan Berk Atan;

2013 yılında Altındağlı dizisinde Pamir, 2015 yılında Güneşin Kızları isimli dizide Savaş Mertoğlu, 2017 yılında Dayan Yüreğim isimli dizide Atıf Sinan Şanal, karakterlerini canlandırmıştır.

Ödülleri:

2011 Best Model of Turkey (Gelecek Vaat Eden)

2012 Best Model of Turkey (Birincilik)

2012 Best Model the World (Birincilik)

2015 KTÜ Medya Ödülleri (Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu)

Güneşin Kızları 2016 Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Yılın Enleri, En İyi Erkek Oyuncu) Güneşin Kızları

SELİN YAĞCIOĞLU KİMDİR?

15 Kasım 1990 yılında dünyaya gelen Selin Yağcıoğlu, İstanbul doğumludur. 29 yaşındaki Yağcıoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur.

2 yıllık spor spikerliği deneyiminin ardından 2017'den beri insan kaynakları alanında çalışmaktadır. 2 yıl boyunca spor spikerliği yapan Yağcıoğlu bu sayede tanınmış ve 1,5 yıl FB TV'de, 6 ay boyunca A Spor'da çalışmıştır.

Spor spikerliği döneminde Galatasaraylı olduğu için FB TV'den kovulduğu iddiasıyla gündeme gelmiştir Öte yandan Selin Yağcıoğlu, Gökhan Balarısı ile evlenmiştir. Çiftin, 2019 yılında Su isminde bir kızı dünyaya gelmiştir. Çift geçtiğimiz yıl boşandı.