Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu barıştı mı? Büyük aşkta ikinci perde

Berk Atan geçtiğimiz günlerde, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" dedi. Bunun akabinde Yağcıoğlu ise Atan'ı destekleyen bir gönderi paylaştı. Ancak ikiliden yeni bir hamle daha geldi.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde "Taner" karakterine hayat veren Berk Atan, yaz aylarında sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

Selin Yağcıoğlu, Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana." mesajını yanlışlıkla paylaşmış, ikilinin aşk yaşadığı kısa sürede duyulmuştu.

Ancak bu aşk uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak ayrıldıklarını duyurdu.

Atan, "Selin ile ilişkimizi konuşarak sonlandırdık" mesajını yayınlarken, Yağcıoğlu ise "Berk Atan ile ilişkimizi karşılıklı konuşarak bitirmiş bulunuyoruz.

Kendisine hayatta sağlık ve mutluluk dilerim." dedi.

İkilinin ayrılığı herkesi şaşırtırken, yılın sürpriz çiftinden yeni bir hamle geldi ve barıştıklarına dair iddialar gündeme düştü.

SELİN YAĞCIOĞLU VE BERK ATAN BARIŞTI MI?

Ayrılığın ardından Selin Yağcıoğlu, Instagram'dan kızının doğum gününü kutladı.

Berk Atan ise kızı Su ile birlikte poz veren Yağcıoğlu'nun gönderisine, "Selin sen dünyanın en güçlü kadınlarından birisin. Su çok şanslı, senin gibi bir anneye sahip olduğu için. Senin için her şey bir yana, Su bir yana. Bunu en iyi ben biliyorum." yorumunda bulundu.

Yağcıoğlu ise Atan'a, "Çok duygulandım, teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.

Çiftin bu diyaloğu "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirirken, ikiliden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.