Berk Atan'ın öpmelere doyamadığı büyük aşkı Selin Yağcıoğlu estetik güzeli çıktı

Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan, gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu'na kaptırdı. Çift, inişli-çıkışlı giden ilişikleriyle gündeme gelirken, Yağcıoğlu'nun eski hali ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Sivrihisar'da yapılan Gönül Dağı, herkesin beğenisini kazandı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizide Taner karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Berk Atan, özel hayatıyla gündeme geliyor.

Yaz aylarında Selin Yağcıoğlu'na gönlünü kaptıran ve evlilik teklifi eden Atan, ani bir kararla ilişkisini bitirdi.

Atan ve Yağcıoğlu bu ayrılığa daha fazla dayanamadı ve kısa bir süre sonra büyük aşk, yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününde görülen Berk Atan, büyük aşkını öpmelere doyamadı.

O görüntülerin ardından bugün Selin Yağcıoğlu'nun eski haline ait kareler, magazin basınına bomba gibi düştü.

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN ESTETİKSİZ HALLERİ

Selin Yağcıoğlu'nun fenomen olmadan önceki hali gündem geldi. Ünlü sosyal medya fenomeninin önceki ve sonraki hali dikkat çekti.

Yağcıoğlu’nun burnunda, gözünde, kaşında, dudaklarında ve çene kısımlarında dokunuşlar olduğunu görüldü.