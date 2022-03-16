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    • Berkan Survivor'da sevgilisi göğüs dekolteli daracık elbisesiyle Kapalıçarşı'da! Esnaf şoke oldu...

    Berkan Survivor'da sevgilisi göğüs dekolteli daracık elbisesiyle Kapalıçarşı'da! Esnaf şoke oldu...

    Survivor All Star'da yarışan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, Kapalıçarşı'da özel bir çekim gerçekleştirdi. Bir marka için giyinene Onuk, elbisesiyle görenlerin aklını başından aldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 14:24
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    Berkan Survivor'da sevgilisi göğüs dekolteli daracık elbisesiyle Kapalıçarşı'da! Esnaf şoke oldu...

    Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması, uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

    Her sene farklı isimleri ekrana getiren yarışmada 2020 yılında boy gösteren Berkan Karabulut, yeniden yer alıyor.

    Survivor All Star'da yer alan Berkan Karabulut, Cemalcan'ın şampiyon olduğu sene oldukça iyi bir performans sergilemişti.

    Yarışmadayken sevgilisi Lale Onuk'un kendisine yolladığı mesajlarla popülaritesi iyice artan Karabulut, All Star'dan şampiyon olarak dönmeyi hedefliyor.

    Berkan Karabulut'un Survivor macerası devam ederken, sevgilisi Lale Onuk ise sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri çekiyor.

    Bir markanın yüzü olan ve çekim için Kapalıçarşı'ya giden Onuk, nefes kesen pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

    LALE ONUK'UN KAPALIÇARŞI ÇIKARMASI

    Kapalıçarşı'da çekim yapan Lale Onuk, kusursuz fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekti. Bir markanın yüzü olarak çekim gerçekleştiren genç isim, siyah göğüs dekolteli elbisesiyle görenleri büyüledi.

    Lale Onuk'un sosyal medyadan yayınladığı karelere, "Bu ne güzellik böyle!" tarzında tonlarca mesaj geldi.

    Henüz üniversite öğrencisiyken katıldığı Miss Turkey 2018'de 19 numara ile yarışan Lale, güzelliğini herkese kanıtlamış bir isim...

    İŞTE O POZLAR

    Berkan Survivor da sevgilisi göğüs dekolteli daracık elbisesiyle Kapalıçarşı da! Esnaf şoke oldu... #1

    Berkan Survivor da sevgilisi göğüs dekolteli daracık elbisesiyle Kapalıçarşı da! Esnaf şoke oldu... #2


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