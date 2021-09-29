Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında? Sadakatsiz 'Aras' rolü ile dönüyor...

Son olarak Alev Alev dizisinde rol alan Berkay Ateş, Sadakatsiz dizisinin 2. sezonuna Aras karakteri ile dahil oldu. Peki Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ikinci sezonunu bu akşam açıyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisine, hikayenin gidişatını değiştirecek iddialı bir karakter dahil oldu.

Geçtiğimiz sezon ''Alev Alev'' dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş, Sadakatsiz'de Aras karakterine hayat verecek.

Seyirciler, "Sadakatsiz Aras kimdir?" sorusuna yanıt ararken, Berkay Ateş'in yaşamı ve rol aldığı diziler de merak konusu oldu. ''Berkay Ateş nereli, kaç yaşında, evli mi, hangi dizilerde oynadı?'' gibi sorular gündeme taşındı.

İşte Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş hakkında tüm merak edilenler...

SADAKATSİZ ARAS KARAKTERİ HAKKINDA

Asya'nın hayatını derinden etkileyecek olan Aras, yeni sezonun sürükleyi karakteri olarak öne çıkacak.

Asya ile Aras arasında hastanede başlayacak yakınlaşmasını, Volkan'ın nasıl karşılayacağı konusu da dikkatleri çekecek.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Berkay Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İlköğretimden lise sonuna kadar profesyonel futbol oynayan Ateş, tiyatro çalışmalarına Semaver Kumpanya'da başladı. Aynı zamanda Dot Tiyatrosu, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve Tiyatro Krek'te asistanlık görevi üstlendi.

Oyunculuğa ekranda ''Sessiz Fırtına'', beyazperdede ''Mavi Gözlü Dev'' ile başlayen Berkay Ateş, 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kurdu.

Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine hayat verdi.

Yirmi Beş, Karabatak ve Hak oyunlarının yazarı olan Ateş, 2015 yılında ''Abluka'' filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü

Tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında çalışmalarını sürdüren Ateş, 2017 yılında ise Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER