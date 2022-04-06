Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de estetik güzeli çıktı! O hallerini gören 'pes' dedi...

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin de estetik güzeli çıktı! O hallerini gören 'pes' dedi...

Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin'in değişimi, takipçilerini hayrete düşürdü. 2 çocuk annesi Şahin'in yıllar önceki halinden şimdilerde eser yok.

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.

Anılarını takipçileriyle paylaşan Şahin, Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip.

2016 yılında mikah masasına oturan çiftin, Arya ve Zeynep adında iki kızı bulunuyor.

Mutlu mesut bir evlilik sürdüren Şahin çifti, magazin gündeminin de çok konuşulan isimleri arasında.

Değişimi takipçilerini şaşırttı

Her paylaşımı beğeni ve yorum alan Özlem Ada Şahin'in yıllar önceki hali, gündem oldu.

Şahin'in takipçileri ünlü ismin yeni fotoğrafları ve eski fotoğrafları arasındaki farkı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

YediTepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden mezun ve küçük yaşlarda bale eğitimi almaya başlayan Özlem Ada Şahin, uzun bir süre mankenlik yaptı.

Güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken Şahin, birçok markanın defilelerinde podyumda boy gösterdi.

2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi.

İşte estetiksiz hali

Şimdilerde anneliğin tadını çıkartan Şahin, hayatından kesitleri sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

Eski görüntüsünde burnunun kemerli olduğu görülen Şahin’in operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

Kemerli burnunu düzelttiren Şahin’in dudaklarına da operasyon yaptırdığı fotoğraflarından belli oldu.

30 yaşındaki Özlem Ada Şahin'in değişimi ise ağızları açık bırakıyor.

İşte eski ve şimdiki hallerinden kareler...