Tv8'in ilgiyle takip edilen programı MasterChef'in son bölümünde eleme oyunu oynandı ve Berker yarışmaya veda etti.

MasterChef'in 25 Ekim'de yayınlanan son bölümünde yaşanan eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından belirlenen safran ana mazlemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

Eleme adayları Emir, Berker, Sefa, Tanya, Uğur, Esra tarafından en iyi yemeği yapan Emir, Sefa, Esra bu aşamada eleme potasından kurtularak 2020 MasterChef Türkiye macerasına 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.

BERKER MASTERCHEF'E VEDA ETTİ

İlk eleme oyununda başarılı olamayan Uğur, Tanya ve Berker, Danilo Şefin imza tabağı olan Siste Ördek yemeğini en iyi yapmak ve elenmekten kurtulmak adına ter dökerek ürünlerini hazırladı.

Yapılan ürünlerin tadımını gerçekleştiren Mehmet, Danilo ve Somer şefler Uğur'un elenmekten kurtulan ilk isim olduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından jüri şefler tarafından bu haftanın elenen ismi Berker olarak açıklandı.

Berker, MasterChef'ten elendi VİDEO

