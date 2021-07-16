Berksan kimdir? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Berksan Özer hakkında bilgiler...

Çocukluk yaşlarında babası tarafından keşfedilen Berksan, Star TV'de yayımlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk oluyor. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Berksan kimdir? İşte hayatı...

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında şarkıları ve sesi ile sevilen şarkıcı Berksan yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, Berksan'ın hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. "Berksan kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Peki Berksan kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Berksan'ın biyografisi...

BERKSAN KİMDİR?

Berksan Özer, 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle birlikte Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na giren Berksan, 5 sene çocuk korosunda çalışmıştır.

Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara’da Cabere adındaki kulüpte yaşayan Berksan, Eylül 2003 tarihinde ilk albümü olan Çilek'i piyasaya sürmüş ve albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en fazla istek alan şarkıları “Unutamam” ve “Çilek” olmuştur.

''Kalbime Dönüyorum'' adlı 2. stüdyo albümünü 12 Mayıs 2005 tarihinde müzikseverlerle buluşturan Berksan’ın albümündeki “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Tıpış Tıpış”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni toplamıştır.

Tıpış Tıpış şarkısı ile 2005’te POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülününün sahibi olan Berksan, 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007’de yayınlanmıştır. 9 Şubat 2009 tarihinde ise ''Zaaf'' adındaki albümünü piyasaya süren Berksan’ın, Turaç Berkay Özer adında bir kardeşi vardır. Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapmaktadır.

EP'LERİ

Oh Oh – Ekim 2013

Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014

STÜDYO ALBÜMLERİ

Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005

Çilek – Eylül 2003

Zaaf – Şubat 2009

Bay Bay – Haziran 2007

6 – Haziran 2016

Su – Mayıs 2011

FİLMLERİ

Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008

Üç Tatlı Cadı – 2008

Servet Avcısı – 2008

SINGLE'LARI