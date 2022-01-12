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    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu

    Berrak Tüzünataç, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Çırılçıplak kamera karşısına geçen Tüzünataç, balkondaki sandalyeye uzanarak verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 15:40
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    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu

    Çalkantılı aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu ve model Berrak Tüzünataç, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    521 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Berrak Tüzünataç, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

    Geçtiğimiz yıl bir sanat çalışması için vücudunda 'Bla bla' yazısıyla çırılçıplak kameraların karşısına geçen Tüzünataç verdiği pozları Instagram'dan paylaşmıştı.

    Paylaşımının sanatsal bir çalışma olduğunu söyleyerek gelen eleştirilere yanıt veren güzel oyuncudan yine benzer bir paylaşım geldi.

    ÇIRILÇIPLAK PAYLAŞIM

    Vücuduna yine aynı yazıyı yazdıran Berrak Tüzünataç, balkonda çırılçıplak uzanıp verdiği pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    37 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: ''Happy anniversary The Birth of Liberation.''

    Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni ve yorum alırken sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #1

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #2

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #3

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #4

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #5

    Berrak Tüzünataç cesaretini konuşturdu! Çırılçıplak poz verdi, görenlerin nutku tutuldu #6


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