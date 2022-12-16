Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, derin yırtmaçlı elbisesi ile bacaklarını sergiledi. Güzel oyuncuya yorum ve beğeniler peş peşe yağdı.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra spikerlik alanında ilerlemek isteyen Berrak, Number 1 TV'de haber sunmaya başladı.

Bununla kalmayan ve gözünü oyunculuğa diken Berrak Tüzünataç, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinemaya adım attı.

Elveda Rumeli'de hayat verdiği Vahide karakteri sayesinde tanınmaya başlayan oyuncu, performansı ile o dönem göz doldurdu.

Hem sinema hem spikerlik hem de dizi oyunculuğu alanında kendisini kanıtlayan Tüzünataç, Muhteşem Yüzyıl ile Ezel dizilerinde de yer aldı.

Başarılı projeleri sayesinde Türkiye'nin sayılı oyuncuları arasına adını yazdıran güzel isim, son olarak 2020 yılında hayranlarıyla buluştu.

Terzi dizisi ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç, derin yırtmaçlı elbisesi ile adeta şov yaptı.

Berrak güzelliği

Son olarak Biz Böyleyiz filminde rol alan Berrak Tüzünataç'ın Instagram'da 510 bin takipçisi bulunuyor.Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Tüzünataç, siyah pullu derin yırtmaçlı bir elbise ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

Yırtmaçlı elbisesiyle bacağını kaldırıp duvara dayayan güzel oyuncuya yorum yağdı.

Berrak Tüzünataç'ın yakın dostu başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, Norm Ender'in şarkı sözlerinden alıntı yapıp, 'Bebeleri pistten alalım alalım' yorumunda bulundu.