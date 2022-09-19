Berrak Tüzünataç yatağa uzanıp çırılçıplak poz verdi....

Güzel ve başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç, Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişi için çıplak poz verdi.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmi ile sektöre adım atan Tüzünataç, Elveda Rumeli'de canlandırdığı Vahide karakteri ile tanınmaya başladı.

Ezel ve Bu Kalp Seni Unutur mu? dizilerinde yer alan Tüzünataç, son olarak Biz Böyleyiz ile seyirci karşısına çıktı.

2005 yılından beri sektörde olan ve birçok başarılı projeye imza atan Tüzünataç, sosyal medya üzerinde de büyük ilgi görüyor.

Yaşadığı aşklar, söylemleri ve güzelliği ile ilgi çeken Tüzünataç, Yaz Yüceil ve Teoman'ın başrolünde yer aldığı kısa film 'La Casa de Raisa Vanessa'nn afişini Instagram hesabından paylaştı.

Afiş çekimi için çıplak poz veren ve herkesi şaşırtan Berrak Tüzünataç, uzun süre gündemden düşmedi.

Çıplak poz

Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını Mustafa Nurdoğdu çekti.

'La Casa de Raisa Vanessa' filminin yönetmen koltuğunda usta isim Sinan Çetin'in oğlu Rafael Çetin oturuyor.

Berrak Tüzünataç'ın paylaşımına ise pek çok ünlü isimden de yorum geldi.

Hayranlarının, "Bu ne hal?" dediği fotoğrafı bir hayli konuşulan Tüzünataç, güzelliği ve kusursuz fiziği ile akıl aldı.