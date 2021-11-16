Berrak Tüzünataç'tan 'Akrep burcu' açıklaması: Yeğenimle ilgili ufak bir dilekte bulundum!

Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci'nin "Berrak'la bebek Akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Tüzünataç açıklamasında, burcunun ve yükselenin Akrep olduğunu söyledi.

Aslıhan Doğan Turan'ın Youtube kanalına katılan Özge Özpirinçci, hamilelik sürecine dair önemli açıklamalar yapmıştı.

Bebeğin doğum zamanı ve burcundan bahseden oyuncu, Berrak Tüzünataç'la birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini açıklamıştı.

Özpirinçci'nin günlerce konuşulan bu açıklamasının ardından, Berrak Tüzünataç sessizliğini bozdu.

Aslıhan Doğan'ın Youtube kanalına konuk olarak katılan Tüzünataç, Özge Özpirinçci'nin sözlerine açıklık getirdi.

Tüzünataç açıklamasında burcunun ve yükselen burcunun Akrep olduğunu ve Özge'nin aralık başında doğum yapacağını söyledi.

Tüzünataç'ın bu açıklamasının ardından Aslıhan Turan, oğlu Hamza'nın kendisinin yükselenin Akrep olduğunu belirtti.

BERRAK TÜZÜNATAÇ'TAN AKREP BURCU AÇIKLAMASI

Aslıhan Doğan Turan'ın kanalına katılan Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci'nin sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Bu Akrep mevzusunu hemen programın başında bir halledelim. Şöyle bir açıklama yapmak isterim. Benim yakın arkadaşlarım, daha önce doğum yaptı ve hepsini çok çok seviyorum.

Ama Özge'yi yakın arkadaştan farklı, yol arkadaşı olarak gördüğüm için neredeyse kendi çocuğum gibi başka bir his yaşıyorum.

Ben Akrebe, Akrebim. Dolayısıyla yeğenimle ilgili müsaadenizle ufak bir dilekte bulunma hakkı kendimde görüyorum.

Berrak Tüzünataç'tan 'Akrep burcu' açıklaması VİDEO





"DAHA HAFİF BİR HAYATI OLSUN"

Akrep çok iyidir. Çok sağlamdır. Harika bir dosttur, çok sadıktır. Ama kendine zordur. Şimdi istiyorum ki daha hafif bir hayatı olsun. Daha hafif ve daha yumuşak bir enerjide olsun.

Dua ediyoruz derken yani zaten normal koşullarda aralık başı bekleniyor. Her şey normal şartlarda gelişsin diye dua ediyoruz gibi düşünelim.

Hassas olup hassas değilmiş gibi davranan bir burç. Dolayısıyla gerek yok. Yeni doğacak bir bebeğe böyle bir çelişkiye gerek yok."