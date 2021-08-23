Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak itiraf! 'Porno izler misin?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Berrak Tüzünataç'tan çok konuşulacak itiraf! 'Porno izler misin?' sorusuna bakın ne yanıt verdi

Sosyal medya paylaşımları ve cesur açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, katıldığı bir YouTube programında "Porno izler misin?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme oturdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, YouTube'da yayınlanan "Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen" adlı programa konuk oldu.

Dobralığıyla bilinen ve bir süredir Çeşme'de tatil yapan 36 yaşındaki oyuncu, kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

"EROTİK FİLM SEVİYORUM"

Kendisine yöneltilen ''Porno izler misin?'' sorusuna net yanıt veren Tüzünataç, dobralığıyla yine herkesi şaşırtmayı başardı.

Porno sevmediğini belirten oyuncu, ''Ben daha çok erotik film seviyorum. Oradaki o performans gerçekçi gelmiyor bana yabancılaşıyorum. Erotik film daha cazip geliyor.'' dedi.

Özel hayatıyla ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Tüzünataç, ''Yasaklı yerde cinsel ilişkiye girdin mi?'' sorusuna ünlü olmasının bu isteğine engel olduğunu söyledi.

"NÜDİST BİR DURUMUM YOK"

Bir dönem evinde çıplak gezdiği ve perdeleri hiç kapatmadığı için komşularının rahatsız olduğu haberlerinin çıktığını hatırlatan Berrak Tüzünataç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

''Röntgenci, ayıp değil mi? Sana ne! Velev ki geziyorum, içeri bakanda değil mi sorun? Ki öyle bir hobim yok. Nüdist bir durumum yok.''





URAZ KAYGILAROĞLU İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Berrak Tüzünataç, son olarak meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşamıştı. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu'nun birlikteliği yalnızca 2 ay sürmüştü.