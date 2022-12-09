Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir çekim için iki erkek mankenle poz veren Tüzünataç, sosyal medyayı adeta salladı.

2 Kasım 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelen Berrak Tüzünataç, güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan ancak kariyerini sunuculuğa doğru eviren Tüzünataç, Number 1 TV'de haber sunarak ekranlara gelmeye başladı.

Oyunculuk alanında da ilerlemek isteyen güzel isim, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki ufak rolüyle de sinema dünyasına adım attı.

Elveda Rumeli dizisinde Vahide'yi canlandırarak tanınmaya ve akıllara kazınmaya başlayan Berrak Tüzünataç, son olarak Biz Böyleyiz filminin hem hikayesini yazdı hem de başrollerinden biri oldu.

Ezel dahil olmak üzere sayısız projede başarı ile yer alan Tüzünataç, sosyal medya üzerinden 509 bin kişi tarafından takip ediliyor.

Cesur tarzı, söylemleri ve verdiği pozlarla farklı bir havası olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir dergi çekimi için soyundu.

Soyunarak yatakta poz veren ve günlerce konuşulan Tüzünataç, yine bir dergi çekimi içiin birbirinden özel pozlar verdi.

Berrak Tüzünataç cesurluğu

Güzel isim Berrak Tüzünataç, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.Kusursuz fiziğini sergilediği kıyafetler giyen Tüzünataç, iki erkek mankenle de poz verdi.

Berrak Tüzünataç'ın iki erkek mankenle verdiği pozlar, sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Güzel oyuncunun hayranları hem olumlu hem de olumsuz binlerce yorum yaptı. Tüzünataç ise bir süre sonra gönderisinin altına yorum sınırı getirdi.

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