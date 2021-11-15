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    Beş yıllık ekran orucunu EDHO ile bozmuştu! Dizi bitince o programa geçiş yaptı

    Nurseli İdiz, beş yıllık ekran orucunu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle bozmuştu. EDHO dizisi final yapma kararı alınca Nurseli İdiz, Flash TV'nin ''Al Sana Haber'' programına dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 15:46
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    Beş yıllık ekran orucunu EDHO ile bozmuştu! Dizi bitince o programa geçiş yaptı

    Bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan usta oyuncu Nurseli İdiz, beş yıldır ekranlarda görünmüyordu.

    Nurseli İdiz, beş yıllık ekran orucunu ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile bozmuştu.

    Usta oyuncu, dizinin yedinci sezonunda ''Madam Anna'' karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken herkesi şoke eden bir gelişme yaşanmıştı.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ile kanal yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık nedeniyle dizi final kararı almıştı.

    Bunun üzerine başka bir proje arayışına geçen Nurseli İdiz, yeni sezonda yer alacağı projeyi belirledi.

    AL SANA HABER'DE YER ALACAK

    Sunuculuğunu Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın üstlendiği, Flash TV'nin yeni programı Al Sana Haber'de yaşanan gerginlik, geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu.

    Canlı yayında Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile tartışan Tuğba Ekinci, yayını terk etmişti. Tuğba Ekinci'nin yerine gelecek isim ise merak konusu olmuştu.

    Programın moderatörü Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Tuğba Ekinci'nin yerine gelecek ismi açıkladı.

    Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Nurseli İdiz, Al Sana Haber programına dahil oldu. Öte yandan Tuğba Ekinci'nin kanalın başka bir programında sunucu olacağı iddia edildi.

    Beş yıllık ekran orucunu EDHO ile bozmuştu! Dizi bitince o programa geçiş yaptı #1

    Beş yıllık ekran orucunu EDHO ile bozmuştu! Dizi bitince o programa geçiş yaptı #2

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