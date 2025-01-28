Beşiktaş’ta şok ayrılık! Takımın yıldızı ayrılıyor; İşte yeni adresi...

Yağmur Dinç

Beşiktaş'ın sezon başında Polonya'nın Chemik Police takımından kadrosuna kattığı Saliha Şahin, takımdan ayrılma kararı aldı.

26 yaşındaki smaçör, 2020-2023 yılları arasında Eczacıbaşı formasını giydikten sonra kariyerini yurt dışında devam ettirmek istediğini belirtmişti.

Polonya'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan milli voleybolcu, sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a imza atmıştı.

YENİ ADRESİ

Zeren Spor, Şahin ile anlaşma sağladı.

Voleybolun Sesi'ne göre, 2025 - 2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne özel davetle katılacak olan Ankara ekibi, yıldız ismi kadrosuna kattı.