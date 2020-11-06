Best Model birincisi Melisa İmrak: Estetik yaptırmadım

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye Yarışması'nın finalinde, kadınlarda birinci seçilen Melisa İmrak, 15 yaşında olduğunu ve estetik yaptırmadığını söyledi.

33. Best Model Türkiye birinciliğini kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.

18 yaşından küçük olanların, ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunan yarışmada, 15 yaşındaki Melisa İmrak'ın da bu sayede yarışmaya katıldığı anlaşıldı.

“ONLARIN KENDİ FİKRİ”

İmrak, hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

1.80 boyunda, 52 kilo ağırlığındaki İmrak, "Hakkımdaki iyi dilekleriniz çok teşekkür ederim. Kötü yorum yapanlar için de onların kendi fikri, kimseyi bir kalıba sokamam." ifadelerini kullandı.

“NE ESTETİĞİ, DAHA 15 YAŞINDAYIM”

15 yaşında olduğunu dile getiren İmrak, “Annem Azeri. Üniversite okuyacağım eğitimlerimi kesinlikle devam ettireceğim. Eğitimi bırakma gibi bir düşüncem yok." dedi.

İmrak estetik sorularına ise "Estetik tabii ki yok. Ne estetiği, daha 15 yaşındayım." yanıtını verdi.

“HER ZAMAN OYUNCU OLMAK İSTEDİM”

Oyuncu olma isteğini de belirten İmrak, “Her zaman oyuncu olmak istemişimdir. Bana modellik kapısı açıldı. Oyuncu olacağım, bir yandan da modellik yapacağım." diye konuştu.

İmrak, "Oyunculuk için bir eğitim gerekiyor biliyorsunuz. Eğitim aldıktan sonra hem oyuncu hem de modellik yapacağım. Beni güzelliğime göre yargılamayın, fiziğime göre yargılayın. Çünkü bu güzellik değil, modellik yarışması." şeklinde konuştu.