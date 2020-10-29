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    Best Model Türkiye güzelinin yaşı dikkat çekti

    Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Best Model Türkiye Yarışması'nın finalinde, kadınlarda birinciliği Melisa İmrak alırken, modelin 15 yaşında olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 09:16
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 09:54
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    Best Model Türkiye güzelinin yaşı dikkat çekti

    33. Best Model Türkiye Yarışması finali, önceki akşam Fişekhane'de gerçekleşti.

    25 kadın, 25 erkek finalistin Best Model Türkiye olmak için podyuma çıktığı gecede, maske önlemi dikkat çekti.

    Umut Akyürek, Yılmaz Morgül ve Emre Kaya'nın sahne aldığı törende, Best Model Organizasyon Komitesi, finalistler ve jüri üyeleri Erkan Özerman'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

    KAZANANLAR

    33. Best Model Türkiye birinciliğini kadınlarda Melisa İmrak, erkeklerde ise Oğuzhan Bolat kazandı.

    İkinciliği Deniz Çatalbaş ve Yekta Baki, üçüncülüğü Sena Küçük ve Emre Özcanan paylaştı.

    Best Photomodel Melissa Aslan ile Mustafa Saraçoğlu olurken; Best Grace Merve Yıldırım, Best Gentleman de Metehan Onay oldu.

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    15 YAŞINDA BİRİNCİ OLDU

    Öte yandan, birinci seçilen Melisa İmrak'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi.

    Yarışmada katılım şartlarına göre; 18 yaşından küçüklerin ailesinden muvaffakatname alma zorunluğu bulunuyor.

    1.80 metre boyundaki İmrak'ın da bu sayede yarışmaya başvurduğu öğrenildi.

    Birinci seçilen güzelin yaşıyla ilgili konuşan jüri üyesi Erkan Özerman, “Dünyada ‘15 yaşında olduğu için yarışmaya katılamaz’ diye bir kural da engel de yok. Simge Tertemiz de bu yarışmada 15 yaşındayken birinci olmuştu. 18 yaş altı bir yarışmacının, ailesinden noter tasdikli izin belgesi alması gerek.” dedi.

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