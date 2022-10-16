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    Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber!

    Ekranların en sevilen eğlence programı Beyaz Show ile ilgili yeni haber geldi. Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
    • 16.10.2022 - 17:32
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    Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk'ten müjdeli haber!

    Beyaz Show, Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla 1996 yılından 2018 yılına kadar cuma geceleri ekranlarda izleyenlerle buluşuyordu.

    Fenomen eğlence programı "Beyaz Show", final yapmasının ardından hayranlarına büyük bir üzüntü yaşatmıştı.

    Beyaz Show’dan sonra Acun Ilıcalı ile iş yapmaya başlayan Beyazıt Öztürk, uzun zaman sonra programıyla ilgili konuştu.

    22 yıl boyunca reyting rekorları kıran Beyaz Show programının sunucusu Beyazıt Öztürk, müjdeli haberi verdi.

    Beyaz Show severleri “Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman yayınlanacak?” sprularını araştırmaya başladı. İşte detaylar…

    Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor?

    Beyaz Show hayranları sosyal medya hesaplarından sık sık, fenomen eğlence programının ekranlara geri dönmesi ile ilgili paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlara dayanamayan Beyazıt Öztürk, müjdeli haberi verdi.

    Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk ten müjdeli haber! #1

    Beyazıt Öztürk, "Tarih belli değil, kafamızda bir proje var ama henüz netleşmedi. Üzerinde çalışıyoruz" sözleriyle Beyaz Show hayranlarını heyecanlandırdı. Ancak programla ilgili henüz net bie bilgi açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda haberimize eklenecektir.

    Beyaz Show ekranlara geri mi dönüyor? Ne zaman başlayacak? Beyazıt Öztürk ten müjdeli haber! #2


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