Beyaz Show geri mi dönüyor? Acun Ilıcalı müjdeyi böyle duyurdu.. Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı açıklamalarla, Beyaz Show'un geri döneceğini duyurdu. Uzun bir aradan sonra ekrana gelecek olan Beyaz Show, izleyicileri heyecanlandırdı.

ensonhaber.com Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın TV100'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programınına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündeme oturan Acun Ilıcalı, Beyaz Show açıklaması ile gündeme oturdu. Uzun yıllardır ekranlarda olmayan Beyaz Show hakkında konuşan Acun Ilıcalı izleyenleri heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Yılbaşında geri dönüyor Acun Ilıcalı, Beyaz Show’un yılbaşında ekranlara döneceğini açıkladı. Ilıcalı "Beyaz Show yılbaşında olacak. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var." sözleriyle müjdeyi verdi. Beyaz Show'un yeniden başlayacağı haberi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olarak katıldığı Beyaz Show her Cuma ekranlara gelerek izleyiciyi televizyon başına kilitliyordu. Son olarak 4 Mayıs 2018 Cuma günü ekranlara gelen Beyaz Show yayın hayatına son vermişti.