Beyaz Show yeniden mi başlayacak? Bizzat açıkladı...

Yılların eğlence programı Beyaz Show hakkında Beyazıt Öztürk'ten bir açıklama geldi. Peki Beyaz Show geri mi dönüyor? Yeniden başlayacak mı?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, 6 Aralık 1996-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cuma geceleri yayınlanan "Beyaz Show", ekranların vazgeçilmezi oldu.

Birçok ünlüyu ağırlayan programda Beyazıt Öztürk'ün kendi komedi karakterleri ve binlerce skeç yer aldı.

Üniversiteli gençlerin seyirci koltuklarını doldurduğu talk show programı, reyting rekorları kırdı.

4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılan Beyaz Show'u gözler hala arıyor. Yeniden başlayacak iddiaları zaman zaman gündeme gelen Beyaz Show'un akıbetiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Geri dönecek mi merak edilirken, Beyazıt Öztürk'ten heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Beyaz Show yeniden mi başlayacak?

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara takılan Öztürk'e yeni projelerinin sorulması üzerine. Öztürk, "Beyaz Show ve birkaç proje daha var, karar aşamasındayım" ifadelerini kullandı.

Öztürk, ''Kafada birçok şey var Beyaz Show da bunlardan bir tanesi, Beyaz Show'a dönmem için talep var'' açıklmasında bulundu.

Beyaz Show ile ilgili 2023 yılında kararın netleşmesi bekleniyor.