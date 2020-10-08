Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Beyazıt Öztürk hangi programla ekrana dönüyor?

Beyaz Show'u yeniden hayata geçirmesi beklenen Beyazıt Öztürk, başka bir projeyle ekranlara geleceğini duyurdu.

Komedyen Beyazıt Öztürk ile oyuncu İbrahim Büyükak, 'Pişti' programıyla bir araya geliyor.

PİŞTİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bu yıl MasterChef Türkiye programının reytinglerinin çok iyi gitmesi üzerine, Acun Ilıcalı'nın TV8'in fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'yi şimdilik yapmayacağı öğrenildi.

Acun Medya ve TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak ile, geçmişte de büyük ilgi gören Pişti programını yapacağı iddiası gündeme geldi.

Ünlü şovmen ‘Beyaz Show’ ile ekrana döneceği haberleri hakkında “Bir plan var ama ‘Beyaz Show’la ilgili değil. Acun’un da (Ilıcalı) başı çok yoğun bu aralar. Bizim iş 15-20 gün içerisinde netleşir. İbrahim Büyükak’la yine şov tarzında bir program olacak” şeklinde konuştu.

PİŞTİ PROGRAMI

Daha önce 2006 yılında Show TV'de yayınlanan Pişti programı, eski haber spikeri Reha Muhtar tarafından sunuluyordu. O dönem yeni yeni ortaya çıkan sosyal medyada gündem olan konular ve magazin basınını meşgul eden gelişmeler, programın daimi konukları Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya tarafından yorumlanıyordu. Konuyla ilgili ünlü isimler de stüdyoda ağırlanıyordu.