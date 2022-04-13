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    • Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım'ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu...

    Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım'ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu...

    Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım, vücudunu esnettiği anları sosyal medya hesabından yayınladı. Sınırları zorlayan Nihan Yıldırım'a, "Aman dikkat" tarzında yorumlar geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 16:11
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    Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım'ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu...

    Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması, damga vurmaya devam ediyor.

    Zorlu parkurları ve ödül oyunlarıyla dikkati çeken Survivor, katılan yarışmacıları ile gündemden düşmüyor.

    Bu yarışmacılardan birisi olan ve ilk kez 2020 yılında Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, finali göremeden elenmişti.

    Yıldırım finali görmemesine rağmen, yarışma sırasında yaşadıkları nedeniyle uzun bir konuşuldu ve fan sayfalarına sahip oldu.

    Yeniden Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, bu maceraya başlamadan önce Nihan Yönel ile dünyaevine girdi.

    1997 yılında dünyaya gelen ve Sercan Yıldırım ile mutlu bir evliliği olan Nihan Yönel, yoga eğitmenliği yapıyor.

    Fit bir vücuda sahip olan ve sosyal medya hesabından bunu gösteren Yıldırım, takipçilerinin dikkatini çekiyor.

    Nihan Yıldırım'dan akılları alan pozlar

    Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yıldırım, sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerle sınırları bir hayli zorladı. Esnediği anları videoya alarak Instagram hesabından paylaşan Yıldırım, kusursuz fiziğiyle olay oldu.

    Çok sayıda yorum ve beğeni alan Nihan Yıldırım'ın yaptığı zor hareketler, yeteneğini ise ortaya koyan bir başka detay oldu.

    Geçtiğimiz günlerde verdiği poza takipçileri, "Abla belin kırılacak", "Yenge harikasın" gibi yorumlar gelmişti.

    Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu... #1

    Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu... #2

    Beyaz taytıyla esnedikçe esnedi! Sercan Yıldırım ın eşi amuda kalktı, vücudunu saran taytı olay oldu... #3


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