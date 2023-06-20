Beyazıt Öztürk'ten çifte müjde: Ekranlara geri dönüyor! Hem Beyaz Show hem de... Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayın programında bir döneme damga vuran Beyaz Show programı ile ilgili müjdeyi verdi. Aynı zamanda bir sürprizi daha duyurdu.

1996 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Beyaz Show o dönemlerde Cuma gecelerine damga vuruyordu. 22 sezon boyunca sıkılmadan izlediğimiz Beyaz Show son olarak 2018 yılında yayınlanmıştı. Toplamda 22 sezon boyunca ekranlarda yer aldı. 54 yaşındaki şovmen Beyazıt Öztürk, uzun süredir TV8 ekranlarında yer alan O Ses Türkiye yarışma programında jüri koltuğunda oturuyordu. Beyazıt Öztürk, katıldığı bir canlı yayın programında bir döneme damga buran Beyaz Show’un geri döneceğini açıkladı. Ardından bir müjdeyi daha patlatan Beyazıt Öztürk’ün açıklaması, izleyicilerde büyük heyecan uyandırdı. Beyazıt Öztürk müjdeyi duyurdu Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu sene başlıyoruz. Hem Beyaz Show hem de yarışma programı olacak” dedi. Ancak Beyaz Show’un tarihi ve yeni yarışma programının detaylarına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.