Beyazıt Öztürk'ten Filenin Sultanları'na sürpriz hediye: "Voleybolcu kızlarımız için teşekkür hediyesi" A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Beyazıt Öztürk’ten teşekkür hediyesi geldi. Ünlü şovmen hediyesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı..

ensonhaber.com

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları'na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk’ten sürpriz bir hediye geldi.

Beyazıt Öztürk hediyesini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

2023 yılında kazanılabilecek tüm kupaları kazanan Filenin Sultanları dünyanın bir numarası konumunda yer alıyor.

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda Eskişehir’de heykel atölyesi kurduklarını açıkladı ve ilerleyen dönemlerde bu eserleri sergileyeceklerini belirtti.

Yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk yaptığı paylaşımda "Milli gururumuz voleybolcu kızlarımız için teşekkür hediyesi. Yıllar sonra ilk sergim PSM Zorlu’da." ifadelerine yer verdi.

Instagram'da 2.4 milyon takipçisi bulunan Beyazıt Öztürk'ün bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu..