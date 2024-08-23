Beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı! Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen oyuncu Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncunun son hali...

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Haber Merkezi

Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Gaffur" karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

61 yaşındaki Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtilmişti.

Doktoruyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçen Peker Açıkalın "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi.

İşte, Peker Açıkalın'ın son hali...